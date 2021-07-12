جعفر قاسم يُودع فريد الروكور بهذه الكلمات

قدم المخرج الجزائري، جعفر قاسم، تعازيه القلبية الخالصة، لأسرة الفنان فريد قسايسية والمعروف بـ”فريد الروكور”، بعد وفاته صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب المخرج على صفحته بفايسبوك: “تلقيت خبر وفاة فريد الروكور بحزن كبير.. صديق وفنان تقاسمت معه العديد من الأمور، سنشتاق لك كثيرا”.

وانتقل إلى رحمة الله، الفنان القدير فريد قسايسية والمعروف بفريد الروكور، صبيحة اليوم الإثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 62 سنة. وسيدفن الراحل، بعد ظهر اليوم، في مقبرة المالحة، بالجزائر العاصمة.

وشارك فريد الروكور، في العديد من الأعمال الفنية الكبيرة، على غرار، “ناس ملاح سيتي”، و”جمعي فاميلي”، و”سوق الحاج لخضر” وسلسلة “دار لعجب”، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.