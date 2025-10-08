جعفر ياسيني: الجزائر تؤكد مكانتها في الطاقة خلال معرض “ناباك 2025” بوهران

اعتبر جعفر ياسيني، الرئيس المدير العام لمعرض ومؤتمر “ناباك”، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام هذه التظاهرة، أن الجزائر أكدت موقعها شريكًا موثوقًا في قطاع الطاقة.

وذلك من خلال تنظيمها الناجح للطبعة الثالثة عشرة من معرض وهران للطاقة الذي يعَدُّ أكبر تظاهرة مهنية في إفريقيا ومنطقة المتوسط في مجال الطاقة والمحروقات.

إذ استقطب 513 شركة من 67 دولة وأكثر من 22 ألف زائر مهني، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق الجزائرية.

مضيفا أن هذا الحدث شكل منصة لعرض أحدث الابتكارات في الطاقة، كما فتح المجال واسعًا للحوار حول الانتقال الطاقوي، تطوير الطاقات غير التقليدية والهيدروجين.

وكشف جعفر ياسيني، خلال الندوة الصحفية، أن هذه التظاهرة تؤكد التزام الجزائر بتطوير قطاع الطاقة وتعزيز الشراكات الدولية في إطار سعيها لتحقيق مزيج طاقوي مستدام ومتوازن.