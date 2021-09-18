جعلوا من منزلهم العائلي مستودعا للممنوعات.. الأشقاء الثلاثة لـ”غول” أمام القضاء مجددا

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء العاصمة، خلال الدورة الجنائية المزمع انطلاقها شهر أكتوبر المقبل، قضية ثلاثة أفراد من عائلة “غول”. جعلوا من منزلهم العائلي مستودعا لتخزين المخدرات.

وجاء إحالة ملف المتهمين على محكمة الجنايات، إثر عملية مداهمة لمنزلهم، من طرف رجال الضبطية القضائية لأمن العاصمة. حيث أسفرت العملية عن توقيف 3 أفراد بحي “المقرية” بحسين داي، مع حجز 10كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي. و 60 قرص مهلوس من نوع “بريغابرين”.

فضلا عن مبلغ مالي معتبر يقدر إجمالا بـ87 مليون سنتيم، وميزان الكتروني من الحجم الصغير يستعمل لوزن الممنوعات. وكان الشقيقان المتهمان “حمزة” وجمال” يستغلان المنزل العائلي لوالدهم المتهم غير موقوف المدعو ” رزقي”، لتخزين المخدرات. لأجل المتاجرة بها عن طريق البيع بالتجزئة حسب تحريات الشرطة.

وكللت التحقيقات في القضية بتوقيف 10 أشخاص، بينهم 3 متهمين موقوفين، والبقية استفادوا من الإفراج من طرف قاضي التحقيق.

وبالعودة إلى ملف القضية، فـإن الوقائع تعود إلى تاريخ 20 ماي 2018، أين وردت مصالح الأمن معلومات أولية عن قيام عائلة “غول” ، باستغلال المنزل العائلي بحي المقرية لتخزين المخدرات للمتاجرة بها بالتعاون مع عائلة “خوفاش” القاطنة بنفس الحي بحسين الداي.

واستغلالا للمعلومات الواردة قام أفراد الشرطة بمداهمة منزل “غول”، تم توقيف 3 أفراد بداخل غرفة المتهم “حمزة” ، الذي بدوره لاذ بالفرار فور المداهمة. ويتعلق الأمر بكل من “م. كريم”، “ب. زوهير” والشقيق الأصغر للمتهم الفار المدعو” غ. جمال”.

حجز 9 كلغ مخدرات و35 مليون سنتيم وأقراص “بريغابرين”

حيث ابدى المتهمون مقاومة أمام رجال الشرطة قبل أن يتم توقيفهم واقتيادهم للتحقيق، ومكنت العملية من حجز 9 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي. ومبلغ 35 مليون سنتيم في غرفة المتهم “غ. حمزة” وميزان الكتروني من الحجم الصغير.

كما عثرت الشرطة أيضا على كيس آخر به 1 كلغ من المخدرات الصلبة من نفس النوعية، و60 قرص مهلوس من نوع “بريغابرين”. ومبلغ مالي قدر اجمالا بـ15 مليون سنتيم عبارة عن قطع نقدية معدنية بغرفة الشقيق الثاني “جمال”.

واستمرارا للتحريات في القضية جرى توقيف والد الشقيقين “غول. أ” ، و6 متهمين آخرين بينهم 3 أشقاء من عائلة تقطن بنفس الحي بعد أن تبين أن لهم علاقة بالشقيقين المتهمين . وهذا من خلال تعاونهم في جلب الزبائن، فيما ثبت أن باقي المتهمين، انحصر دورهم في الحراسة من خلال ترصد حركة مصالح الأمن.

ونسب للمتهمين الـ10 محل المتابعة، تهما تتعلق بجناية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. بحيث سبق وأن إدانتهم محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء بعقوبات متفاوتة.

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