جعيدر: هذه هي طريقة تسديد ديون “أونساج”

قالت سميرة جعيدر المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أنه تم توقيعه إتفاقيات مع البنوك العمومية الخمسة.

من أجل مرافقة الشباب المستثمر الذي يلاقي صعوبات في دفع ديونهم، وسيتم توجيههم من خلال جهاز المرافقة الذي تم إنشاؤه السنة الفارطة.

مضيفة أن هنالك إتفاقيتين وطريقتين للتسديد، الأولى تتمثل في التسديد الكلي للقرض البنكي مع مسح غرامات التأخير.

كما يمكن للشاب المستثمر إختيار جدول زمني جديد من أجل إعطاء فرصة أخرى للمؤسسات المصغرة للإستثمار ومتبعة الإستغلال ضمن نشاطهم.

مشيرة إلى أن الإتفاقيات سمحت للشباب من الإستفادة من مسح الغرامات المالية المترتبة عن التأخر في تسديد الديون والفوائد المتراكمة.