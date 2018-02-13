«جــي بـــي آس» يطيـــح بمسبــــوق ســــرق مركبة وبحـــوزتـــه لوحـــات ترقيـــم

المتهم أكد أنه «كلونديستان» وأن «مراد الشاوي» ترك له المحجوزات

تمكن شخص سرقت منه سيارة مستأجرة من نوع «داسيا لوڤان»، في 24 ساعة، باستعمال نظام «جي بي آس»، من التوصل إلى الفاعل الذي سرقها من منطقة عين النعجة وركنها في منطقة بابا علي في العاصمة، كما حجزت مصالح الضبطية القضائية خلال إلقاء القبض على المتهم بحوزته كيسا مملوءا بلوحات الترقيم و«فلاش ديسك» به السيرة الذاتية للضحية.

اعترف المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية في الحراش بجرائم السرقة المقترنة بظرف الليل، بالتصريح أنه يشتغل «كلونديستان» وبتاريخ الوقائع كان في مسرح الجريمة بحكم عمله وانتظاره زبونا يدعى «مراد الشاوي» ترك له كيسا وهاتفا نقالا لم يكن يعلم بمحتواهما.

ونقلا عن ما دار بجلسة المحاكمة في حسين داي، فقد أنكر المتهم المدعو «ه.ص» التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا على مسامع المحكمة أنه لم يكن يعلم بأن الشخص الذي ركب معه بحكم عمله كسائق غير شرعي سيورطه في ملف خطير كهذا، حيث تم متابعة المتهم في بادئ الأمر.

وخلال التحقيق الأمني عن تهم ثقيلة تنوعت بين تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرف الكسر، وبعد تحويل المتهم على وكيل الجمهورية بتاريخ، 24 جانفي المنصرم، تم تكييف التهم على أساس السرقة، واستمعت المحكمة للضحية المدعو «ع.ي» الذي أكد أنه يشتغل كسائق لرب عمله الذي استأجر المركبة من عند المدعو «ح.س» لمدة سنة ونصف.

وأنه بتاريخ الوقائع ركن المركبة بحي 630 مسكن بمنطقة عين النعجة لمدة يومين ولم يتفطن إلا في اليوم الموالي، أين أخطر مالكها الذي بلغ مصالح الأمن التي استعملت نظام «جي بي آس»، حيث توصلت إلى مكان السيارة بعد ساعات من تتبعها، وأفاد المتهم خلال التحقيق الذي دار بجلسة المحاكمة أنه تعرض إلى الضرب من طرف مصالح الأمن.

غير أن المحكمة واجهته بمحاضر الضبطية التي بينت أن المشتبه فيه قاوم مصالح الأمن وعرقل مهامهم، وأمام طلبات الضحية تعويضا ماليا بقيمة 50 مليون سنتيم، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.