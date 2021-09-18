جفاف سد بوكردان.. هذا هو السبب الرئيسي لنفوق الأسماك

أرجع مدير سد بوكردان في تيبازة، محمود بوينون، اليوم السبت، سبب نفوق أكثر من 6000 “الشبوط الفطري” إلى نقص الاوكسجين في الماء. وأوضح بوينون في تصريح للنهار، أن الحرارة القياسية التي عرفتها المنطقة، التي أدت إلى انخفاض الأوكسجين.

وأشار، مدير سد بوكردان، إلى أن الأخير لم يشهد جفاف كهذا منذ سنة 1996. وقال المتحدث، إن نفوق الأسماك كان منتظرا بعد استغلال السد في مياه الشرب.

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