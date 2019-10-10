جلاب:”ملف إستيراد السيارات المستعملة “أقل من 3 سنوات سيناقش يوم الأحد بمجلس الوزراء”

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن ملف إستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات سيكون محور نقاش أجندة مجلس الوزراء.

وأكد جلاب، اليوم للإذاعة الوطنية، أن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات يندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأشار وزير التجارة، أن السيارات المستعملة ستخص فقط سيارات نوع “البنزين” وليس “الديزل”.

وأوضح جلاب، أن الهدف من العودة إلى إستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، هو خفض الأسعار في السوق المحلية.

خصوصا وأن أسعار السيارات المركبة محليا كانت جد مكلفة للمواطن الجزائري.

واعترف جلاب أن عمليات الاستيراد التي تمت إلى حد الساعة، قامت بها مؤسسات خاصة بصفة فردية، والتي تمثل قيمة استيرادها حوالي 600 مليون دولار .

وقال جلاب، أن رفع منع الاستيراد سيمكنهم ايضا من شراء السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات.

واعترف وزير التجارة أن الطلب على مستوى السوق الوطنية في تزايد متواصل، بالمقابل لاتزال الأسعار مرتفعة مقارنة بمستوى القدرة الشرائية للمواطن.