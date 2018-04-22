جلاب: أعوان الرقابة سينزلون كلّهم إلى الأسواق في رمضان

قال وزير التجارة سعيد جلاّب، أنه سيتم تسخير عدد كبير من أعوان الرقابة من أجل مراقبة أسواق الجملة وحتى أسواق التجزئة.

مؤكدا خلال لقائه بممثلي القطاع، أن كل أعوان الرقابة المجندين للعمل خلال شهر رمضان سينزلون إلى الميدان ولن يبق أحد في المكتب.

مفيدا بأن الرقابة ستكون إبتداء من الثانية صباحا على مستوى أسواق الجملة، وعلى التاسعة صباحا على مستوى أسواق التجزئة.

من أجل مراقبة الأسعار ونوعية المنتجات التي ستباع للمواطنين حفاظا على صحتهم.