جلاب: إحتجاج أعوان الرقابة حاليا سيخدم مصلحة المضاربين والمتآمرين على الإقتصاد الوطني

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن كل المطالب المشروعة لعمال القطاع وخاصة أعوان الرقابة قد تم التكفل بها وعلى أعلى مستوى.

مشيرا خلال تهنئته لعمال القطاع بمناسبة شهر رمضان أن قنوات الحوار ستبقى مفتوحة للزميلات والزملاء.

وتابع يقول:” أنا مدرك كل الإدراك شرعية الكثير من المطالب التي هي عالقة منذ سنوات والتي تم التكفل بها”.

“كالحماية الشرعية للأعوان في تأدية مهامهم السامية ونظام المنح والتكوين”.

مضيفا أن ثقته كبيرة في كل موظفي القطاع على الخدمة العمومية التي يقدمونها للمواطن وحمايته من المضاربة والغش خاصة في الشهر الفضيل”.

وأضاف أنه بالرغم من أن الحركات الاحتجاجية حق مكفول لكنه في هذا الظرف بالذات لن يخدم سوى مصلحة المضاربين.

والمتآمرين على الإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.

من جهته هنأ الوزير الشعب الجزائري وعمال قطاع التجارة بمناسبة حلول شهر رمضان داعيا الله تعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركات.