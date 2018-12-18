جلاب: إعتماد إستراتيجية جديدة للتصدير سنة 2019

قال وزير التجارة السعيد جلاب، أنه سيكون هنالك مباحثات جديدة لبناء الديناميكية الجديدة للصادرات.

مضيفا خلال ندوة صحفية على هامش لقاء حول ترقية الصادرات خارج المحروقات، أن تنويع الإقتصاد الذي شهدته الجزائر منذ 20 سنة.

وأضاف أن الملتقى يضم 300 شركة معظمها شركات تصدير، والملتقى يأتي بعد الزيارات التي قمنا بها للدول الأقطاب.

على غرار إفريقيا، والعالم العربي، أمريكا وأروبا

مؤكدا أنه خلال هذا الملتقى سيتم التطرق إلى أربعة محاور من أجل إعتماد إستراتيجية جديدة للتصدير سنة 2019.

مشيرا إلى أنه سيتم توسيع الدائرة الإقتصادية للجزائر وتنويع الشراكة مع الأجانب والترويج للمنتوجات الجزائرية.

خاصة وأن المنتوج الجزائري ذو جودة ويمكن تصديره في السوق الأجنبية

مؤكدا على ضرورة الخروج بخارطة طريق نعمل من خلالها على كيفية إنجاح طرق التصدير والإعتماد على سياسية ناحجة سنة 2019.