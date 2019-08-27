جلاب: “إعداد هيكل تنظيمي يؤطر ويحمي مهنة التوزيع والموزعين”

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم إعداد هيكل تنظيمي يؤطر ويحمي مهنة التوزيع والموزعين في مختلف الشعب.

وترأس أمس وزير التجارة إجتماعا مع مسؤولي وممثلي الشركات الكبرى للتوزيع في مختلف الشعب، لمناقشة العديد من القضايا.

و​طرح الحاضرون في هذا اللقاء مختلف الانشغالات والعراقيل التي تواجه الموزعين وبالأخص إنعدام وضع قانوني يؤطر هذا النشاط.

ووعد الوزير إستعداده للعمل من أجل إعداد هيكل تنظيمي يؤطر ويحمي مهنة التوزيع والموزعين.

وأضاف جلاب أنه سيتم تشكيل فوج عمل للتكفل بهذا المشروع وسيتم تنظيم لقاء وطني شهر سبتمبر القادم لتجسيد هذا المشروع.

​وأكد جلاب، أنه سيتكفل بحل كل الإنشغالات والعراقيل التي يواجهها الموزعون في قطاع التجارة.

إضافة إلى استعداده إلى النظر في باقي الإنشغالات التي تخص قطاعات أخرى مع نظرائه على مستوى الحكومة.