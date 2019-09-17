جلاب: الإعفاء من المحل عند استخراج السجل التجاري لأصحاب المؤسسات الناشئة

كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أن الوزير الأول نور الدين بدوي إتخذ عدة إجراءات من أجل تحفيز المؤسسات الناشئة.

وأضاف جلاّب على أمواج القناة الأولى، أن الحكومة سخرت تسهيلات هامة لأصحاب المؤسسات الناشئة مع إعطائهم هامش للدفع.

وأشار جلاب، إلى أنه سيتم إستحداث نص تطبيقي لإعطاء الآليات حول تطبيق الإعفاءات في مجال الضرائب أو الجمركة.

وبإمكان أصحاب المؤسسات الناشئة الحصول على السجل التجاري دون اشتراط وجود المحل كما كان سابقا.

وأضاف الوزير، أن صاحب المؤسسة الناشئة يمكنه العمل من المنزل شريطة وجود فكرة المشروع مع معلوم المكان.