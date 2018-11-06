جلاب: “الجزائر تدرس طبيعة السوق القطرية لتحديد المنتجات التي يمكن تصديرها”

أكد وزير التجارة السعيد جلاب اليوم الثلاثاء، أن المتعاملين الجزائريين بصدد دراسة طبيعة السوق القطرية لتحديد المنتجات التي يمكن تصديرها.

وأوضح الوزير على هامش معرض الضيافة والمنتجات الغذائية المنظم بالدوحة بين 6 و8 نوفمبر، وجود فرص للتعاون بين الجزائر وقطر.

وأبرز إمكانيات التصدير الكبيرة المتاحة لولوج السوق القطري ومنه الى باقي الأسواق الخليجية الأخرى.

وأكد الوزير بالمناسبة على توفر الجودة والنوعية في المنتجات الجزائرية والتي تتوافق والمعايير المعتمدة في دولة قطر.

وتابع الوزير قائلا “هذه فرصة لتنسيق العمل مع السفارة الجزائرية في قطر وربط الاتصال مع شركات التوزيع الكبرى”.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية شان نواز وجود فرص تعاون بين أكبر متعامل للتوزيع في قطر والجزائر.

وأبدت المجموعة اهتمامها بالمنتجات الفلاحية الجزائرية على غرار منتجات التمور والزيتون والخضر وفواكه ومختلف العصائر والمصبرات وغيرها.