 جلاب : الحكومة تعمل على تطوير التصدير خارج مجال المحروقات

قال وزير التجارة سعيد جلاب، إنّ الحكومة تعمل على تشجيع المنتجات خارج مجال المحروقات، وهذا تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة.

وخلال ندوة عقدها بقصر المعارض “صافكس” في منتدى الخضر والفواكه، قال الوزير جلاب ، مصالح دائرته الوزارية تعمل على تجسيد خطة عمل لتطوير الصادرات في عدة مجالات.

من بينها المواد الصيدلاينة، الكهرومنزلية ، وبخاصة المواد والمنتجات الغذائية والفلاحية.

مشيرا في ذات السياق ، أن هذا التوجه يخضع إلى إثبات المعايير الدولية في منح مطابقة السلع الفلاحية بالتعاون مع المنتجين والمصدرين.

وأوضح الوزير، أنه سيتم الإعتماد على المخابر الوطنية العمومية والخاصة بالشراكة مع الوزارة الفلاحة والوزارات المعنية الأخرى.

مبرزا انه ليس بالإمكان التصدير دون التحكم في كل ما هو لوجستيكي، وأن الوزارة تعمل على قاعدتين لوجستيكتين بتمنراست وتندوف لاقتحام السوق الإفريقية.

وأضاف أيضا أن وزارة التجارة تعمل على منح المصدرين حسب ما يمنحونه من قيمة مضافة، والمنتجات الفلاحية أكثرها قيمة مضافة، ستتحصل على أعلى النسب في هذه المنحة.