جلاب: “القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51/49  تم العدول عنها”

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51/49 تم العدول عنها واقتصرت فقط على الاستثمار في القطاعات الإستراتجية.

وحث وزير التجارة، في تصريح له على هامش فعاليات المعرض الدولي للمنتجات الغذائية بالعاصمة الروسية موسكو لوكالة الأنباء الجزائرية، المؤسسات الوطنية لجذب المزيد من الشركاء الأجانب للسوق الجزائرية.

وحرص وزير التجارة على تقديم كامل التحفيزات للمستثمرين الأجانب لولوج السوق المحلية وخلق فرص الاستثمار فيها.

مشيرا في السياق ذاته على ضرورة تطوير آليات تصدير المنتج المحلي، خاصة وأن الطلب أصبح متزايد عليه في الآونة الأخيرة.

وألح وزير التجارة أن مستقبل تطوير الاقتصاد اليوم يرتكز أساسا على توسيع عمليات التصدير والتقليص من فواتير الإستيراد.