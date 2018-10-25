جلاب: المتعاملون الجزائريون لهم طموح في إستغلال الفرص بالمنطقة الحرة بموريتانيا

كشف وزير التجارة السعيد جلاب اليوم الخميس بموريتانيا من أن المتعاملين الجزائريين، يتطلعون الى استغلال الفرص الإستثمارية الكبيرة ما يسهم أكثر في دعم و تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وأوضح الوزير خلال جلسة لفائدة المتعاملين الجزائريين حول المنطقة الحرة نواديبو، بأن افتتاح المعبر البري بن بولعيد مؤخرا يتيح للمتعاملين الجزائريين في حال استغلالها ولوج أسواق جديدة في منطقة غرب أفريقيا .

وذكر الوزير إلى أن المشاركة القياسية للمجمعات و المؤسسات الجزائرية في مختلف قطاعات النشاط في معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط ينم عن رغبتهم في ولووج الأسواق الإستهلاكية في غرب أفريقيا.

وقال جلاب المشاركة المعتبرة للمتعاملين الجزائريين في معرض نواكشوط وتنقلهم الى المنطقة الحرة نواديبو تكشف عن رغبتهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

والتي تنسجم مع توجيهات قيادتي البلدين التي تشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي والولوج سويا نحو أسواق غرب إفريقيا.

وأضاف الوزير هناك العديد من الفرص الاستثمارية يمكن استغلالها بالمنطقة الحرة نواديبوي وهي محل إهتمام المتعاملين الجزائريين.

وبحسب الوزير، فإن أهم الشروط لبلوغ التنافسية هو توفير شبكة نقل في مستوى الإستثمارات المرغوب اطلاقها ، مبرزا أن نسبة الإدماج الإقتصادي في إفريقيا.

التي لا تتعدى حاليا 11إلى 12 في المائة و يمكن رفع هذه النسبة من خلال الإستثمارات المشتركة.