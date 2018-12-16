جلاب: “انتعاش كبير في الإقتصاد المحلي بفضل تسهيلات الرئيس”

قال وزير التجارة سعيد جلاب، إنّ الاقتصاد المحلي شهد انتعاشا كبيرا خلال العشريتين الآخيرتين .

مشيرا خلال افتتاح الصالون الدولي لتصدير المنتجات الفلاحية وصناعات الغذائية بالجنوب، أن هذه القفزة النوعية بفضل برنامج رئيس الجمهورية الرامي للتنمية المحلية، وانتعاش الإقتصاد المحلي، ومخططات التنمية.

مشيرا أن تسهيلات التي استفاد منها المستثمرين، وتشجيعات الجبائية، استطاعت الجزائر على إثرها انجاز العديد من المشاريع القاعدية .

من الطريق السيار شرق – غرب، و انجاز جامعات و موانئ، وكذا قطاعات الزراعية والصناعية والصناعات التحويلية التي شهدت هي الاخرى انتعاشا.