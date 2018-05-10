جلاب: برنامج إلكتروني لنقل الأسعار من السوق إلى الوزارة

قال وزير التجار ة، السعيد جلاب، أنه سيتم التحضير الجيد لشهر رمضان للمحافظة على الأسعار من خلال برمجة إلكترونية لنقل الأسعار.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية حول آخر التحضيرات لمصالحه تحسبا لشهر رمضان، أن هنالك برنامج إلكتروني لنقل الأسعار من السوق إلى الوزارة.

من أجل الإطلاع عليها وستصل قبل العاشرة صباحا وسيتم دراستها من قبل مهندسين مختصين في الأسعار.

لمعرفة اسباب ارتفاع الأسعار لمحاربة المضاربة، كما ستكون هنالك زيارة للوزير إلى سوق الجملة بالكاليتوس وافتتاح الأسواق الجوارية.

كما سيكون هنالك لقاء مع الأمين العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، يوم 16 ماي لافتتاح سوق 1 ماي.