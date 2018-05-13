جلاب: بهذه الطريقة يُستخرج السجل التجاري الإلكتروني في ساعتين

كشف وزير التجارة السّعيد جلاب اليوم الأحد، عن تقليص مدّة استخراج السجّل التجاري للمتعاملين الإقتصاديين أو أيّ مواطن.

وأكّد جلاب بمجلس الأمة خلال ندوة صحفية، أنّه بإمكان كلّ متعامل اقتصادي أو أي مواطن إنشاء سجل تجاري، خلال ساعتين فقط.

مشيرا إلى أن الراغب في إستخراج السجل التجاري ما عليه سوى التوجه نحو الموثق وإيداع ملفه.

والذي بدوره يقوم بإرسال الوثائق آنيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري، ويتم فتح الحساب لدى مصلحة الضرائب والضمان الإجتماعي أوتوماتيكيا.

ومنه فإن المواطن يحصل على رقم خاص لإستعماله في كافة العمليات الأخرى، ويصرّح لدى مصالح السجل التجاري بطريقة سهلة.

وأكد الوزير أن هذه الطريقة الجديدة قد دخلت حيز التطبيق وتم تسجيل 83 عملية لحد الآن.