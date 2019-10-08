جلاب: تسريح 95 بالمائة من العتاد المحجوز بالموانئ

كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أن 95 بالمائة من مجموع العتاد المتنقل الذي كان محجوز في الموانئ تم تسريحه.

وأضاف الوزير، أن تسريح العتاد المحجوز جاء بعد صدور تعليمة الوزير الأول شهر جويلية الفارط.

وأفاد جلاب أن بعض العتاد بقي محجوزا وهو حالة خاصة يتم العمل على تسوية وضعيتها ليتم تسريحه لاحقا.

وكان الوزير الأول نور الدين بدوي، قد أمر سابقا إدارة الجمارك بالإفراج فورا عن كل العتاد المتنقل المحجوز بالموانئ.

وتتمثل الحاويات المحجوزة في الجرارات، الآلات، الشاحنات، والمعدات الثقيلة.

ويشمل قرار الوزير الأول، كل السلع التي تمت عملية توطينها قبل 27 جانفي من السنة الجارية.