جلاب : تصدير المنتجات الفلاحية من أولويات الحكومة في الوقت الراهن

كشف وزير التجارة السعيد جلاب، اليوم الإثنين، أن تصدير المنتجات الفلاحية تعتبر حاليا أولوية بالنسبة للحكومة وهو تحدي للصادرات خارج المحروقات.

جلاب وفي فروم الإذاعة،قال أن الرئيس بوتفليقة ومن خلال الرسالة التي وجهها مؤخرا الى الجلسات الوطنية للفلاحة.

أعطى توجيهات بإيلاء الأهمية القصوى لتصدير المنتجات الفلاحية والغذائية وتسويقها خارج الوطن

شريطة تحصيل الإكتفاء الداخلي مع مراعاة النوعية والكمية للمنتجات الزراعية والفلاحية .

وأضاف أن مصالح دائرته الوزارية تولي أهمية لما جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة وهي مسؤولة على التطبيق الكامل لتوجيهاته