جلاب: تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتصدير بداية ديسمبر المقبل

قال وزير التجارة السعيد جلاب، إنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتصدير بداية من شهر ديسمبر المقبل.

مضيفا خلال ندوة صحفية على هامش معرض المنتوجات الغذائية بقطر، أنه سيتم تكليف شركتي الخطوط الجوية ولوجيترانس لنقل البضائع إلى الخارج.

مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الجديدة للتصدير ستساهم في التصدير وترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأكد ذات المتحدث، أنّ الحضور الجزائري القوي في المعرض من شأنه أن يتوّج بشراكة “قطرية _جزائرية” في مجال التصدير والإستثمار.

خاصة وأن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ضعيفة ولا تتجاوز الـ 6ملايين دولار.