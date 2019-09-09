جلاب: تعديل القوانين الأساسية لغرف التجارة والصناعة ضرورة ملحة

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أن تعديل القوانين الأساسية لنشاط غرف التجارة والصناعة أصبح ضرورة ملحة.

وأضاف جلاب خلال لقاء وطني مع رؤساء غرف التجارة والصناعة،أن القطاع يدرك تماما الصعوبات التي تعترض نشاط غرف التجارة والصناعة.

وأكد الوزير، أنه تم إدراج هذه النقاط ضمن رزنامة العمل المنبثقة عن برنامج نشاط الوزارة.

وأضاف جلاب، أن غياب إستراتيجية واضحة المعالم تحول دون أداء غرف التجارة للدور المنوط بها وتجسيد المشاريع للمتعاملين، مبرزا أن القطاع يعمل على توفير مناخ تسوده الشفافية والإنفتاح وتكثيف فرص الإستثمار الذي يعطي جاذبية للغرف ويعزز دورها في الإقتصاد الوطني.