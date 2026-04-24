جلاب تهدي الجزائر ذهبية جديدة في نيروبي.. وخامس تتويج في البطولة الإفريقية للجيدو

تألقت المصارعة الجزائرية ياسمين جلاب، اليوم الجمعة، بتتويجها بالميدالية الذهبية لوزن 63 كلغ، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للجيدو الجارية بالعاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أفريل الجاري.

وجاء تتويج جلاب بعد مشوار مميز، حيث تفوقت في نصف النهائي على المصرية بشرى إدريس، قبل أن تؤكد سيطرتها في النهائي أمام التونسية مرام جمور، لتتوج بالذهب عن جدارة واستحقاق.

ليضاف هذا التتويج لذهبيتي المصارعين، دريس رضوان، فئة وزن 73 كلغ، و مدثر قيس، فئة 66 كلغ.

كما أحرزت الجزائر ميداليتين برونزيتين، الأولى بواسطة يونس بلعربي في وزن 60 كلغ، والثانية عن طريق قبلي ليزا في وزن 52 كلغ.

وتؤكد هذه الحصيلة القوية سيطرة الجيدو الجزائري في اليوم الأول من المنافسة، مع طموحات كبيرة لمواصلة التألق ورفع رصيد الميداليات في باقي أيام البطولة.