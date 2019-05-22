جلاب: خلق فضاء للتبادل التجاري بين الجزائر ومصر

أكد وزير التجارة السعيد جلاب، على ضرورة خلق فضاء للتبادل التجاري بين الجزائر ومصر.

مشيرا إلى أن دائرته الوزارية على أتم الإستعداد لمواصلة الإطار التشاوري، من أجل خلق فرص للتبادل التجاري.

وتكثيف رابط التواصل بين رجال الأعمال الجزائريين والمصريين، معربا عن حرصه الكامل في رفع حصص التصدير خارج المحروقات.

وكذا خلق ميكانيزمات لشراكات جديدة وفي عدة ميادين

جاء هذا بعد أن أجرى الوزير جلاب، محادثات مع سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر،أيمن مشرفة.

من جهته نوه السفير بالعلاقات التاريخية بين الجزائر ومصر، مبديا ارتياحه للشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة.

سيما العمل على إنعاش محور القاهرة – الجزائر الاقتصادي والتجاري، من خلال عدد من الاتفاقيات والتوصيات لمضاعفة التجارة.

والاستثمار بين البلدين، خلال الزيارة التي قادت وزير التجارة، سعيد جلاب، إلى القاهرة نهاية السنة الفارطة.

وأشاد السفير المصري بكل التسهيلات التي تمنحها الجزائر بفضل الإرادة السياسية وكذا الإستقرار الأمني الذي تعيشه الجزائر.

حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر أزيد من 3.6 مليار دولار، مضيفا أنه يطمح لرفع التبادل التجاري بين البلدين لبلوغ مليار دولار خلال عام 2020.