جلاب: دخلنا معركة التصدير ومفاجآت كبيرة السنة المقبلة

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن الجزائر دخلت معركة التصدير، وهناك مفاجآت عديدة للتصدير السنة المقبلة.

جاء هذا خلال ندوة صحافية عقدها بعد إعطاء إشارة إنطلاق أول عملية تصدير برا إلى إفريقيا عبر بوابة موريتانيا.

مشيرا إلى أنه تم إرسال 24 شاحنة تحمل 400 طن من السلع والخضروات والفواكه والمواد الغذائية بالإضافة إلى المواد التجميلية.

متجهين نحو نواكشط، كما أن هناك عملية تصدير ثانية بعد 10 ايام، ناهيك عن عملية أخرى بعد 15 يوما.

للتصدير نحو العاصمة “دكار”، كما أن هنالك عملية كبيرة لتصدير مواد البناء من شركة جزائرية من تمنراست آخر السنة.

بإرسال 150 شاحنة محملة بمواد البناء تقلع من تمنراست الى النيجر.