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جلاب: دول العالم تنظر لقارتنا كمُوَرد للمواد الخام والكفاءات فقط

الوطني
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جلاب: دول العالم تنظر لقارتنا كمُوَرد للمواد الخام والكفاءات فقط
بقلم أحمد راشدي

قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن بعث منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستدخل حيز التنفيذ شهر جويلية 2020 ستساهم في رفع التبادل التجاري إلى 35مليار دولار أي بنسبة نمو تصل إلى 52 بالمائة.

وأضاف الوزير خلال ندوة وطنية حول منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية، أن التبادل التجاري بين الدول الإفريقية يعد الأضعف عالميا.

وقال أن التبادل الحر يقدر بنسبة 2 بالمائة عالميا، ويعادل نسبة 15 بالمائة من التبادل التجاري للإفريقي.

وأشار جلاب، إلى أن دول العالم تنظر لقارتنا كمُوَرد للمواد الخام والكفاءات فقط.


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