جلاب: على المستثمرين الزراعيين تنظيم أنفسهم لاقتحام السوق العالمية

دعا وزير التجارة السعيد جلاب، اليوم الثلاثاء، المستثمرين الزراعين لتنظيم أنفسهم لاقتحام السوق العالمية بنجاح.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها، على هامش اللقاء حول ترقية الصادرات خارج المحروقات، قال إن هناك ثلاث شروط تتحكم في سوق التصدير العالمي وهي الانضباط والتوقيت والكمية.

وأضاف ” على المستثمرين الزراعيين أن يعلموا أن المنتوجات المخصصة للتصدير، تزرع حسب الطلب العالمي، وليس من فائض الإنتاج”.

وشدد ذات المتحدث ان السوق العالمي لا ينتظر الفائض، مؤكدا في ذات السياق على تنظيم لجنة وزارية مشتركة لتنظيم عمليات التصدير وتنظيم التظاهرات الإقتصادية بالخارج.