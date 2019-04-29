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جلاب: عملية التصدير تحتاج إلى المؤسسات الناشئة

الوطني
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جلاب: عملية التصدير تحتاج إلى المؤسسات الناشئة
بقلم أمينة داودي

قال وزير التجارة السعيد جلاب أن عملية التصدير تحتاج إلى المؤسسات الناشئة، بحيث تمد المؤسسات المنتجة بالتكنولوجيا اللازمة.

جاء هذا خلال إشرافه على افتتاح ورشة تأطير مشاركة الجزائر لأول مرة في الصالون الدولي للتكنولوجيات الحديثة بباريس.

مضيفا أن المعرض يشارك فيه شركات شبانية (STAR TOP) في مجال التكنولوجات الحديثة والإبداع.

كما يشارك 20 عارضا جزائريا من المؤسسات الناشئة.

مشيرا إلى أن جزائر 2050 تحتاج الى أكبر عدد من المهندسين وشباب يركزون على التطور التكنولوجي للرفع من حجم مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج الداخلي المحلي


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