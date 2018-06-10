جلاب: فتح تحقيق حول إرجاع منتجات زراعية مصدرة

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالح دائرته الوزارية فتحت تحقيقا في قضية تصدير المنتجات الفلاحية.

وقال الوزير أن مصالحه فتحت تحقيقات حول الأخبار المتداولة حول إرجاع بطاطا وتمور مصدر إلى روسيا ودول عربية.

وقال أن المصدر لا بد أن يهتم بجودة المنتجات الفلاحية التي سيصدرها للخارج.

واردف قائلا أنه لا بد أن تكون هناك فرق عمل ترافق المصدرين للمنتجات الفلاحية من الجزائر إلى ميناء الوصول.

وكشف أنه هناك شحنة من مادة البطاطا تصدرالى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.

وقال أنه إن ثبت أن القصة حقيقية وهناك منتجات أرجعت، ستكون هناك عقوبات كبير على المصدر.