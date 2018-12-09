جلاب: “قريبا المنتجات الجزائرية داخل 40 سوق خارجية”

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، عن تنظيم جولة في عامي 2019 و2020، تشمل حوالي40 دولة للترويج للمنتجات الجزائرية حول العالم والسماح لها بدخول الأسواق الخارجية.

و أوضح الوزير اليوم الأحد، خلال الملتقى الدولي حول النقل واللوجستيك والعبور وتخزين السلع، سيتم لهذا الغرض تنظيم لقاء وطني حول تطوير الصادرات الجزائرية في قادم الأيام.

وأشار جلاب، إلى أن هذه التظاهرة ستجمع جميع الفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية والإتصال والجمارك والمؤسسات المصرفية بهدف تطوير خارطة طريق مخصصة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

كما إعتبر جلاب، بأن المعارض الجزائرية الخاصة التي أقيمت هذا العام في كل من واشنطن، وبروكسل، والدوحة، ونواكشوط، وليبرفيل، وداكار، أكدت بأن المنتج الوطني له مكانته في هذه الأسواق.