جلاب يؤكد إمكانية عدم استيراد القمح هذه السنة

تتجه الجزائر هذه السنة لعدم استيراد القمح، وذلك بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة حسب ما صرح به وزير التجارة .

صرح وزير التجارة السعيد جلاب خلال زيارته لولاية الطارف، بأنّ هنالك إمكانية لعدم استيراد القمح هذه السنة .

وأرجع الوزير ذلك للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجال، خاصة إجراءات التطهير الخاصة بالمطاحن.

و قال جلاب أن الإنتاج وفير وتثمين المنتوج من القمح الصلب واللين والشعير،يمكن أن يجنب الجزائر الاستيراد.

يذكر أن الحكومة أغلقت قرابة 50 مطحنة نهاية شهر جويلية، بسبب تجاوزات وتلاعبات في كميات القمح المدعم.

ويشار إلى أن وزير الفلاحة صرّح في وقت سابق، بأن الإنتاج هذه السنة خاصة من القمح الصلب يغني عن الاستيراد.

في حين ، تبقى الجزائر تسجل نقصا في إنتاج القمح اللين، حسب ذات الوزير.