جلاب يتباحث مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية اليوناني فرص الإستثمار

أكد وزير التجارة سعيد جلاب وكاتب الدولة اليوناني للشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الإقتصادية على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وخلال اجتماعهما على هامش القمة العربية الأوربية التي نظمت بالعاصمة اليونانية، تحادث الطرفان حول العلاقات البينية بينهما.

كما شدد جلاب على ضرورة تفعيل الشراكات خاصة في مجال الشركات الناشئة،التكنولوجيات الحديثة،شبكات التوزيع الكبرى.

كما ستعمل هذه العلاقات حسبه على تطوير المواهب الناشئة،رقمنة الإقتصاد، خاصة بعد الغاء القاعدة 51/49 بالنسبة لشروط الإستثمار للأجانب في الجزائر.

وتحدث جلاب عن إمكانية الإستثمار في المناطق الحدودية و الإمتيازات الممنوحة، بالإضافة إلى الإمتيازات في قطاع الفلاحة و السياحة.

أما كاتب الدولة اليوناني فأبدى استعداد بلاده لرفع حصص الشراكة والاستثمار خارج قطاع المحروقات.

كما أبرز إمكانيات بلده في عدة ميادين جاهزة للشراكة كشركات البناء المهتمة بالسوق الجزائرية والفلاحة التكنولوجيات الحديثة البيئة السياحة خاصة الثقافية.

كما ذكر كاتب الدولة البوناني بالإستقرارالأمني الذي تعيشه الجزائر اليوم