جلاب يترأس إجتماعا لبعث المعرض الدولي الموقار بتندوف

ترأس، اليوم، وزير التجارة سعيد جلاب اجتماعا بحضور الأمين العام لولاية تندوف حول إعادة بعث المعرض الدولي الموقار.

الاجتماع حضره الأمين العام للوزارة شريف عماري، و كل من الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والإطارات المركزية للوزارة.

المعرض الدولي الموقار الذي ستحتضنه ولاية تندوف بداية شهر فيفري 2019 في طبعته التاسعة والذي كان متوقف منذ سنة 1975.

وأكد الوزير على ضرورة العودة القوية للمعرض الذي ستكون فيه مشاركة للدول الإفريقية المجاورة، والذي لا يجب أن ينحصر في المفهوم التقليدي كما سبق وكان.

وانما لابد أن يعود بحلة جديدة تتماشى والإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة في ترقية الصادرات خارج المحروقات.

كما لابد للمعرض أن يعكس الزخم والتنوع الاقتصادي وحتى الثقافي والسياحي الذي وصلت له الجزائر اليوم.