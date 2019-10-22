جلاب يدعو الشركات البرتغالية للإستثمار في مناطق النشاط الجديدة بالجنوب

دعا وزير التجارة سعيد جلاب الشركات البرتغالية للاستثمار في مناطق النشاط الجديد بالجنوب باعتبارها تحظى بامتيازات خاصة.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن الوزير إلتقى أمس مع السفير البرتغالي بالجزائر كارلوس مانويل فولهاديلا دي ما سيدوي اوليفيرا.

وأفادت الوزارة أن جلاب حث على اهمية الاستثمارات البرتغالية بالجزائر في عدة ميادين.

خاصة وان الحكومة الجزائرية اعطت اولوية في التنمية للمناطق الحدودية ومناطق النشاط الجديدة.

كما دعا جلاب الشركات البرتغالية للاستثمار في هذه المناطق التي تحظى بامتيازات خاصة.

وأعرب الوزير عن حرصه الكامل لرفع حصص التصدير خارج المحروقات وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة في ظل منطقة التبادل الحر الافريقية الكبرى.

كما كان هذا اللقاء فرصة للتطرق الى العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة.