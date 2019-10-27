جلاب يدعو ممثل رئيس الوزراء البريطاني لرفع إستثمارات بلاده بالجزائر

استقبل وزير التجارة سعيد جلاب الممثل الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بالشراكة الإقتصادية مع الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي.

كما استقبل جلاب أيضا سفير المملكة المتحدة بالجزائر باري لوين.

وقدم وزير التجارة سعيد جلاب للطرف البريطاني عرضاحول مناخ الأعمال بالجزائر، خاصة الإجراءات التحفيزية في قانون المالية 2020وإلغاء القاعدة51/49.

ودعا الوزير جلاب اللورد ريتشارد إلى ضرورة رفع الإستثمارات في الجزائر خارج قطاع المحروقات،خاصة في قطاع الشركات الناشئة ستارت أب.

وأكد اللورد ريتشارد على أن المملكة مستعدة لرفع استثماراتها بالجزائر، خاصة في الشركات الناشئة التي تعتبر بريطانيا رائدا فيها.

كما عبر الطرف البريطاني عن إستعداده لتقديم تجربته في التجارة و الشركات الناشئة، خاصة وأن بريطانيا مقبلة على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأشار اللورد ريتشارد أن بريطانيا ستحافظ على علاقاتها مع كل الشركاء الأجانب بعد مغادرتها للاتحاد الأاوربي.

كما دعا في الأخير فى ضرورة الشروع في زيارة لرجال أعمال من الطرفين نحو البلدين للإطلاع على مناخ الأعمال خاصة و أن الشركات البريطانية تبحث عن فضاء أعمال جديد