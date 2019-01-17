جلاب يشارك في القمة العربية التنموية في لبنان

يشارك وزير التجارة، سعيد جلاب، في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الإقتصادية والاجتماعيـة، بلبنان.

والمقرر عقدها في الفترة الممتدة بين 18 و20 جانفي 2019، ويسبق هذا المؤتمر، اجتماع تنسيقي على مستوى الخبراء، اليوم الخميس.

وينظر هذا الاجتماع في العديد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، منها متابعة قرارات القمة السابقة، و تطورات منطقة التجارة الحرة العربية.

وكذا متابعة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الإسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

ومبادرة رئيس جمهورية السودان بشأن الأمن الغذائي العالمي وفق برنامج طارئ، والإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 .

بالإضافة إلى ملف إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومناقشة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.