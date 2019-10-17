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جلاب يعلن عن اجراءات جديدة لحماية المنتوج الجزائري من التمور والخضر والفواكه

أخبار الجزائر
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جلاب يعلن عن اجراءات جديدة لحماية المنتوج الجزائري من التمور والخضر والفواكه
بقلم علي رحاب

كشف وزير التجارة سعيد جلاب خلال زيارته لولاية بسكرة عن اجراءات جديدة تخص حماية المنتوج الجزائري سواء التمور او الخضر والفواكه.

وذلك في اطار تسهيل عملية التصدير وحماية العلامة الجزائرية بالاسواق العملية.

حيث جاء في كلمته انه تم وفق اتفاق بين الوزارات المعنية تمكين المصدر من التصدير من مصنعه.

اين تتم الاجراءات الادارية عن طريق حضور اعوان التحارة الجارك وحماية النباتات ليتم تحويل المنتوجات عبر رواق اخضر للموانئ المخصصة للتصدير.

واضاف جلاب ان اجراءات و تعليمات اعطيت للهيئات ذات الصلحة بمنع اي محاولة تهريب التمور والخضر عبر الحديود البرية وسد اي ثغرة يمكن ان تتسبب في التاثير السيئ للاقتصاد الوطني.

كما ذكر جلاب ان المنتوج الجزائري سيصدر بالعلامة الجزائرية دون غيرها، مؤكدا ان ثمار هذه المجهودات ستأتي اكلها خلال السنوات القادمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714027

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