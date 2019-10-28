جلاب يمثل بدوي في أشغال الدوة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية

يشارك وزير التجارة سعيد جلاب ممثلا للوزير الأول نور الدين بدوي، في أشغال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية.

كشف بيان لوزارة التجارة،اليوم الإثنين، أن جلاب سيمثل الوزير الأول نور الدين بدوي يومي 29 و 30 أكتوبر في القمة باليونان.

وأفاد ذات المصدر أن القمة تأتي لتؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي والبحث عن فرص استثمار جديدة بين الجانبين.

وأشار البيان، أن أشغال القمة ستتمحور على خلق أرضية مشتركة في قطاعات عديدة أهمها التجارة الطاقة والصحة.

بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيات الحديثة.

هذا ومن المنتظر أن يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية ومجموعة من الوزراء وجامعة الدول العربية.

وتشارك الجزائر ممثلة في وزير التجارة لبحث فرص تعزيز التعاون الإقتصادي بين الجزائر واليونان، بالنظر إلى موقعها موقعنا الإستراتيجي ودورها البارز اقليميا.