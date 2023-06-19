جلال القادري:”مباراة بين الجزائر وتونس أتمناها في نهائي “الكان”

تحدث الناخب الوطني التونسي، جلال القادري، اليوم الإثنين، عن المواجهة الودية التي ستجمع بين فريقه والمنتخب الوطني الجزائري.

وصرح المدرب القادري، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة، بملعب 19 ماي 56 بعنابة:”المواجهة ستكون إختبار جيد، وسنحاول أن نكون فيها على مستوى التطلعات”.

وأضاف المتحدث:”سنحاول تقديم كرة جميلة، والمنتخب التونسي أباتن على مستويات كبيرة منذ حوالي السنتين، وأعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة بين أقوى منتخبين في إفريقيا”.

وأوضح ذات المتحدث:”المنتخبين الجزائري والتونسي، أهدافهما واضحة تمكنهم من لعب نهائي كأس أمم إفريقيا وليس مواجهة ودية فقط”.