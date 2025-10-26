جلاوي: إدراج عملية غرس الأشجار في دفتر الشروط قبل انطلاق المشاريع

أكد عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم الأحد، من ولاية النعامة، على ضرورة إدراج عملية غرس الأشجار في دفتر الشروط قبل انطلاق إنجاز المشاريع.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير الأشغال العمومية إلى ولاية النعامة، أشرف الوزير ببلدية البيوض على وضع حيّز الخدمة. لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 30 كلم بين المشرية والبيوض.

حيث يُعد هذا المشروع من بين المشاريع المهيكلة الهامة التي تهدِف إلى تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة النقل والتنقل. بما يساهم في تحسين الربط الطرقي بين مختلف المحاور ودعم التنمية المحلية.

وبالمناسبة، أكّد الوزير على ضرورة إدراج عملية غرس الأشجار في دفتر الشروط قبل انطلاق إنجاز المشاريع. في إطار حرص القطاع على إدماج البعد البيئي ضمن مختلف المشاريع التنموية، بما يعزز التنمية ويحافظ على المحيط.

كما قام جلاوي بغرس الأشجار، في إطار الحملة الوطنية للتشجير التي تم إطلاقها يوم أمس على المستوى الوطني. تأكيدًا لالتزام القطاع بالمشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتشجيع التشجير كخيار استراتيجي.

