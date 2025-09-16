جلاوي: إعداد إستراتيجية ومخطط عمل لتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية

عقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أمس الإثنين وعقب استلامه لمهامه على رأس القطاع. لقاءات تمهيدية مع المدراء العامين بالوزارة، والمستشار المكلّف بمتابعة ملف إنجاز مشاريع خطوط السكك الحديدية. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للجزائرية للطرق السيارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال هذه اللقاءات، التطرق إلى المشاريع المهيكلة الإستراتيجية والحيوية التي تحظى بعناية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية. وعلى رأسها الخط المنجمي الشرقي والغربي، وخط السكة الحديدية “شمال-جنوب”. الرابط بين الجزائر وتمنراست، وكذا مشروع توسعة ميناء عنابة.

كما تم مناقشة وضعية الطريق السيار “شرق-غرب” وتشخيصه بناءً على نتائج دراسات الخبرة التي قامت بها أو ستقوم بها مكاتب الدراسات والمخابر المختصة. بالإضافة كذلك إلى برنامج صيانة شبكة الطرقات والقضاء على النقاط السوداء التي تشهد حوادث مرور.

وطلب الوزير جلاوي من المعنيين خلال هذه اللقاءات الشروع في إعداد استراتيجية القطاع ومخطط عمل واضح على المديين القصير والمتوسط. يحدد الأولويات والخطوات العملية لتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية.

كما عقد الوزير جلاوي إجتماعا مع بعض الرؤساء والمدراء العامين للمؤسسات الاقتصادية الموضوعة تحت إشراف الوزارة. بهدف الوقوف على القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والتنفيذ. وتشخيص وضعية مؤسسات القطاع، وتحضير اقتراحات عملية وميدانية لإعادة إنعاشها.

يجدر التنويه إلى أن هذه اللقاءات الأولية التي عقدها الوزير يوم أمس ستليها اجتماعات أخرى مع إطارات الهياكل المركزية، الهيئات تحت الوصاية، ومجمعات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت إشراف القطاع.

