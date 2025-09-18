جلاوي: إنشاء خلية متابعة خاصة بمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

ترأّس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس، إجتماع عمل. خصّص لمتابعة مدى تقدم أشغال الورشات المتعلقة بإنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي.

ويتضمن المشروع إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج. بالإضافة كذلك إلى تحضير الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالزيارات الميدانية التي سيقوم بها الوزير بداية من الأسبوع المقبل للمشاريع الكبرى الجاري إنجازها وطنيا.

وحضر الإجتماع الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية “ANRIP” بصفته صاحب المشروع المفوض. إلى جانب تجمع “جزائري-صيني” لشركات الإنجاز يضم كل من شركة “كوسيدار” للأشغال العمومية (Cosider-TP). بالإضافة كذلك إلى الشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM)، وممثلين عن شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC)،والرئيس المدير العام لمختبر الدراسات البحرية LEM والرئيس المدير العام لشركة ألفا بايب “Alfapipe”.

وخلال هذا اللقاء، قدّم المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية عرضاً تقنياً مفصلاً ودقيقاً حول مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. بالإضافة كذلك إلى بعض العراقيل التي تمت مناقشتها في اجتماع يوم أمس. حيث بادر الوزير بتقديم حلول فعالة لمعالجة العقبات المطروحة في سبيل تسريع وتير الأشغال واستكمال عملية الإنجاز. وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء ومسؤولي القطاعات المعنيين بذات المشروع.

في ذات السياق، إلتزم تجمع الشركات الإنجاز خلال هذا اللقاء بتوفير وتصنيع كافة المواد والمستلزمات المطلوبة في ظرف قياسي ومحدد. وبالكميات الكافية لضمان إستمرارية الأشغال في ورشات المشروع بكامل طاقتها.

كما تعهد التجمع كذلك بضمان التنسيق المحكم والدائم بين جميع الشركاء. والعمل على إنجاز المشروع وتسليمه في الآجال التعاقدية المحددة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقرر جلاوي إنشاء خلية متابعة خاصة بسيرورة الأشغال في ذات المشروع. تضم كافة الفاعلين، من بينهم المديرة المركزية لتطوير المنشآت المينائية ممثلة عن الوزارة، وذلك بهدف ضمان وتعزيز المتابعة الدقيقة والفعّالة لمختلف مراحل الإنجاز.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور