جلاوي: إيفاد لجنة إلى البيض لمتابعة الأشغال وإعادة بعث المشاريع

أسدى عبد القادر جلاوي، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تعليمات تقضي بإيفاد لجنة من الوزارة إلى ولاية البيض. من أجل متابعة الأشغال مع وضع مخطط عمل لإعادة بعث المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها.

وجاء هذا خلال اليوم الثاني من زيارة وزير الأشغال العمومية إلى ولاية البيض، أين استمع كذلك إلى عرض تفصيلي حول القطاع بالولاية. حيث تم استعراض المشاريع المنجزة والجارية إنجازها، وكذا الآفاق المستقبلية لتطوير البنى التحتية.

