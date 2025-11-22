جلاوي بتندوف لمعاينة مشروع الخط المنجمي الغربي-غار جبيلات

حلّ فجر اليوم بمطار الرائد فراج بتندوف، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، لمعاينة مدى تقدم ورشات مشروع الخط المنجمي الغربي بشار-تندوف–غار جبيلات.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه الزيارة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. والمتعلقة بوضع حيز الخدمة لخط السكة الحديدية المنجمية بشار–تندوف بكامل مقاطعه خلال شهر جانفي 2026.

وسيباشر الوزير برنامج عمل يشمل ولايات تندوف وبني عباس وبشار يومي 22 و23 نوفمبر 2025، لمعاينة مدى تقدم ورشات مشروع الخط المنجمي الغربي بشار–تندوف–غار جبيلات عبر كامل المسار. والوقوف ميدانيًا على وتيرة الأشغال الجارية، بما يضمن جاهزية المشروع قبل نهاية شهر ديسمبر 2025.