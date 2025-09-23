جلاوي: تشكيل لجنة عمل ومتابعة لتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج وذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية. التي يجريها لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع الكبرى القطاع.

وخلال الزيارة، عاين الوزير مدى تقدم الأشغال ميدانيا، مؤكّدا على ضرورة إيجاد حلول عملية لتجاوز الصعوبات. وضمان استكمال المشروع في الآجال المحددة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. كما يتضمن مشروع التوسعة إنجاز المنصة القاعدية، وإطالة الحاجز الرئيسي بمسافة 1400 متر. بالإضافة كذلك إلى إلى إنشاء رصيف بعمق 16 مترا وطول 1600 متر، إضافة إلى تهيئة ساحات خلفية بمساحة 82 هكتارا. وحفر الحوض إلى العمق المطلوب مع التخلص من المواد غير القابلة للاستعمال.

هذا المشروع، الذي انطلقت أشغاله بتاريخ 24 مارس 2024 وأسند تنفيذه إلى مجمع شركات جزائرية-صينية. يمثل أحد المكونات الأساسية في برنامج الفوسفات المدمج الرامي إلى تطوير واستغلال احتياطات الفوسفات الوطنية. ومن المنتظر أن يدخل مرحلته الأولى حيز الخدمة فور استكمال الأشغال.

كما أبرز الوزير جلاوي، الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا لهذا المشروع باعتباره حلقة محورية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني. حيث أعلن الوزير عن اتخاذ إجراءات استعجالية، أبرزها تشكيل لجنة عمل ومتابعة على المستوى المركزي. بالإضافة كذلك إلى وضع رزنامة دقيقة لمتابعة المشروع ميدانياً، فضلا عن ضمان التنسيق الدائم مع مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستغلال والتصدير. والمساهمة في رفع تنافسية الإقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور