جلاوي: عاصمة البلاد ستشهد قفزة نوعية

انعقد صباح اليوم السبت، بمقر ولاية الجزائر العاصمة، اجتماع عمل أشرف عليه كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، والوزير والي ولاية الجزائر، حيث تم التطرق الى مختلف المخططات والمشاريع المشتركة المتعلقة بعصرنة وتطوير العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، حضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة ومسيرو المؤسسات الاقتصادية العمومية تحت الوصاية المباشرة للقطاع، إلى جانب ممثلي المصالح التقنية لولاية الجزائر.

وخلال اللقاء، قدّم الوزير والي ولاية الجزائر عرضا مفصلا حول الأشغال الجارية والمشاريع المبرمجة للانطلاق قريباً.

بالإضافة إلى مقترحات عملية تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تنفيذ البرامج في الآجال المحددة.

بالمناسبة، أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أن عاصمة البلاد ستشهد قفزة نوعية من خلال تجسيد البرامج المندرجة ضمن النظرة الاستراتيجية التي أعدّتها مصالح ولاية الجزائر.

مشددا على أهمية التنسيق المنتظم وعلى أعلى مستوى بين مصالح الوزارة والولاية. من أجل رفع العراقيل وتذليل الصعوبات ودفع وتيرة تنفيذ المشاريع ميدانيا.

كما أبرز الوزير أن تحقيق الأهداف المسطرة يتطلب توحيد الرؤى بين مختلف القطاعات. مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال تطوير وعصرنة المدن الكبرى.

وأكد الوزير أنه سيقوم بزيارة ميدانية إلى مختلف هذه المشاريع خلال الأيام القليلة المقبلة. للوقوف على مدى تقدم الأشغال ومتابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بها عن قرب.