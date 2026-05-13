جلاوي في تشاد مرفوقا بوفد رفيع المستوى

يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بداية من اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى جمهورية تشاد، تدوم يومين.

الوزير سيكون مرفوقا بالمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز. رفقة وفد رفيع المستوى، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحل الوفد الجزائري مساء اليوم بمطار حسان جاموس بنيجامينا، حيث كان في استقباله وزير البنى التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي، أمير إدريس كوردا. إلى جانب عدد من المسؤولين التشاديين.

وتأتي هذه الزيارة امتدادا للمباحثات المثمرة التي جرت مع الوفد التشادي بالجزائر خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة. وكذا تجسيدا للإرادة المشتركة في إعطاء التعاون الثنائي بعدا ملموسا وعمليا، خدمةً لتنمية الشعبين الشقيقين.

ويضم الوفد الجزائري المرافق للوزير جلاوي أزيد من 14 خبيرا ومهندسا، يؤدون زيارتهم الثانية إلى تشاد لاستكمال الخبرة التي شرع فيها خلال الزيارة السابقة.

ويتقدم الوفد الجزائري الرئيس المدير العام لمؤسسة “كوسيدار أشغال عمومية”، والشركة الوطنية العمومية (SNTP)، والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية.

وللإشارة، يحتل قطاع الأشغال العمومية مكانة هامة في التعاون الثنائي بين البلدين، باعتباره الرافعة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تولي الجزائر اهتماما خاصا لمشروع الطريق العابر للصحراء، الذي يمثل محورا استراتيجيا يربط اقتصاد البلدين واقتصاديات المنطقة بصورة مستدامة.

ويتمحور الهدف الرئيسي لهذه الزيارة حول التجسيد الفعلي لمقطعي الطريق على التراب التشادي، باعتبارهما حلقتين أساسيتين في هذا الشريان القاري.

وتضع الجزائر كفاءاتها وخبراتها التقنية في خدمة هذا المشروع الذي من شأنه أن يحدث تحولا جوهريا وينشّط المبادلات الإقليمية. بفضل الخبرة الراسخة التي اكتسبتها مؤسساتها الوطنية في إنجاز المنشآت الطرقية الكبرى، لا سيما في البيئات الصحراوية.

وستعكف الفرق التقنية للبلدين، خلال هذه الزيارة، على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالمقطعين. في إطار تعاون “جنوب-جنوب” صادق ومتوازن يراعي المصالح المتبادلة.

ومن المنتظر أن تتكلل زيارة العمل هذه بنتائج ملموسة، وأن تشكل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الجزائرية–التشادية.