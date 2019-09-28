جلاوي في خرجات استطلاعية تمهيدا لعملية ترحيل كبيرة بوهران

قام عبد القادر جلاوي والي ولاية وهران اليوم، بخرجات استطلاعية عبر العديد من الأحياء والتجمعات السكنية بوهران الكبرى .

الخرجات شملت الأحياء الشعبية بمدينة وهران، سيما تلك التي تعاني من ظاهرة البناء الهش.

كما تنقل الوالي لمعاينة المجمعات الفوضوية الكبرى بمجمع وهران، على غرار احياء الصنوبر، راس العين، كوشة الجير ببلدية وهران.

كيمو 1 و2 ببلدية السانية والمجمع الفوضوي المعروف باسم حي امال ببلدية الكرمة، وكذا الجيوب الفوضوية بمنطقة حياة ريجنسي.

هذه الخرجات سمحت لجلاوي باخذ صورة عامة عن حجم الاحتياجات التي تتطلبها هذه المجمعات، وغيرها من المجمعات التي ستكون بطبيعة الحال موضوع معاينات لاحقة.

كما مكنت من الاطلاع على العديد من النقاط السوداء، سيما في مجال البيئة ونظافة المحيط و التي أعطى بشأنها تعليمات لمعالجتها .

هذه الخرجات سمحت ايضا بتقدير الوقائع وأخذ صورة حقيقية وموضوعية عن الابعاد التي تكتسيها إشكالية السكن بالولاية بمختلف صيغه.

و كذا القضاء على المجمعات الفوضوية وغير اللائقة كمجمح حي خميستي المعروف بباطمات الطليان، وهو ما يمكن من وضع مخطط عمل للتعامل مع هذه الاحتياجات.