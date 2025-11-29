جلاوي في زيارة عمل إلى ولايتي تيارت وقصر الشلالة

يشرع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تيارت وقصر الشلالة.

ومن المقرر أن يعاين الوزير مشروع خط السكة الحديدية تيارت-تيسمسيلت وملحقاته. إلى جانب مشاريع لتطوير شبكة الطرق الوطنية والولائية وصيانتها، كما سيضع حيز الخدمة مشروع إعادة تأهيل الطريق الولائي رقم 03. بين السوقر وعين دزاريت على مسافة 25 كلم، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية للنقل.

وفي الولاية المستحدثة مؤخراً قصر الشلالة، سيضع جلاوي حيز الخدمة العديد من محاور شبكة الطرق الولائية المدرجة في إطار إصلاح الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بما يساهم في تحسين حركة النقل والتنقل وتعزيز ربط الولاية بمحيطها دعمًا للتنمية المحلية والوطنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور